شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق أول دورة ضمن مبادرة "سكن ومودة" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف، اليوم السبت، أولى دورات مبادرة "سكن ومودة"، وذلك بمركز التدريب بمسجد النور بالعباسية فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث خصصت الوزارة أول دورة فى فقه الأسرة، مؤكدة أن ذلك فى إطار حرصها على الاستقرار الأسرى والمجتمعى.

ومن المقرر أن يحاضر فى الدورة كل من الدكتور أحمد عمر هاشم - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو هيئة كبار العلماء، والدكتورة مها محمد فريد عقل العميد السابق لكلية طب الأزهر بنات، والواعظة وفاء عبد السلام.

وتأتى المبادرة فى إطار حرص وزارة الأوقاف على الاستقرار الأسرى والمجتمعي، حيث تعقد دورات متخصصة فى فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات، وتتضمن الفعالية محاضرة تثقيفية عن المبادرة لأئمة الدفعة الثالثة بأكاديمية الأوقاف، وبعض الواعظات الراغبات فى المشاركة فى المبادرة، وأوائل منحة الماجستير.

وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، عبر موقعها الإلكترونى، عقد دورات متخصصة فى فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسرى ، وبخاصة للمتزوجين حديثًا والمقبلين على الزواج وجميع الراغبين والراغبات.