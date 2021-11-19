شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يوما وينتهى الخريف.. الشتاء يبدأ 21 ديسمبر ويستمر 88 يوما و23 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى 31 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن انتهاء فصل الخريف المعروف باسم "سيد الفصول" وبداية الانقلاب الشتوى إيذانا ببدء فصل الشتاء، والذى من المرتقب أن يبدأ 21 ديسمبر المقبل وفق الحسابات الفلكية.

ويرجع السبب فى حدوث الاعتدال لميلان محور دوران الأرض حول نفسها بمقدار 23.5 درجة ودورانها المتواصل حول الشمس، فعندما يكون محور دوران الأرض في وضعية لا مائل بعيدا عن الشمس ولا مائل باتجاهها يحدث الاعتدال.

الحسابات الفلكية التى أجراها معهد الفلك أوضحت أن الاعتدال الخريفى بدأ الأربعاء 22 سبتمبر وطوله يبلغ 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة إلى أن يحدث الشتاء فى 21 ديسمبر ويبلغ طوله 88 يوما و 23 ساعة و35 دقيقة.

سبب حدوث الفصول الأربعة يرجع أن الشمس تتحرك فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء و هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وسيلاحظ في يوم الانقلاب الشتوى أن الفجر يتاخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقى وقوس المسار الظاهرى للشمس فى السماء يكون منخفضا، وعند الظهر "الزوال" تكون ظلال الأشياء فى أقصى طول لها خلال السنة ومن ثم يأتى غروب الشمس مبكراً.