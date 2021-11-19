شكرا لقرائتكم خبر عن "التحدى".. ساسة أمريكيون يشيدون بتعزيز التسامح الدينى فى عهد الرئيس السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات ثيودور إى ديوتش سياسى ونائب أمريكى، الذى قال: لقد دعمت وما زلت أدعم حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بالتزام الرئيس بمحاربة الإرهاب وحفظ السلام في المنطقة.

كما عرض الفيلم الوثائقى، جهود الرئيس السيسى لدعم مفهوم التعايش السلمى، وعدد المساجد والكنائس التي تم بنائها في عهده، بجانب زياراته للكنيسة، وعرض الفيلم الوثائقى أيضا تقرير لقناة إكسترا نيوز، يكشف فيه مراسل القناة في مصر عن حجم الكنائس التي تم بنائها في مصر مؤخرا، وكيف حقق الرئيس السيسى مفهوم التعايش السلمى داخل بلاده.

كما عرض الفيلم الوثائقى تصريحات فرينش هيل، عضو الكونجرس الأمريكي الذى قال إنه بينما أعطى الفضل الكامل للرئيس السيسى في عمله على تعزيز التسامح الدينى ودعم الأقباط المصريين، أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن عمله لضمان وصول رسالة الرئيس وتنفيذها من قبل المسئولين التربويين والثقافيين والإقليميين في حكومته.





وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".