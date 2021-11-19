شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وكيل نقابة الأطباء: مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين تخص المسؤولية الطبية وزير التنمية المحلية ومحافظ أسوان يلتقيان أهالى أسوان المتضررين من أزمة السيول تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة الدواء المصرية غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر والحوامدية فى الجيزة رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح الإمام الأكبر يناقش تعزيز الحوار بين الأديان مع الأمير تشارلز ويهديه وثيقة الأخوة دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير.. فيديو هيئة الأرصاد: عدم استقرار بالأحوال الجوية السبت والأحد وأمطار غزيرة ورعدية "التعليم": 900 ألف من العاملين بالتعليم قبل الجامعى تلقوا جرعتين من لقاح كورونا متحدث الكهرباء: 36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية