شكرا لقرائتكم خبر عن "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين".. إشادة سيناتور أمريكى سابق بجهود الرئيس فى مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، تصريحات دانا تيرون روهراباشر سياسى أمركيى وسيناتور سابق، والذى قال: "مهما ما نفعله عندما نتحدث عن مصر.. دعنا نفهم أننا نتحدث عن أشخاص يقاتلون القوات وتؤسس خلافة تتحالف مع الإرهابيين".

وأضاف تيرون روهراباشرن خلال الفيلم: في الواقع إذا هزمت جهود الرئيس السيسى يمكنك توقع انهيار المقاومة لهذه الحركة الإرهابية المتطرفة التي تهدد العالم.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".