شكرا لقرائتكم خبر عن "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين".. "فوكس نيوز" تشيد بجهود الرئيس السيسى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، لقطات من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وحديث الرئيس السيسى عن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

وتضمن الفيلم الوثائقى، حديث المحاور الأمريكي خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعن ثنائه الشديد للجهود التي يقوم بها في محاربة الإرهاب والخطوات التي اتخذها لإنقاذ مصر.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية، شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".