شكرا لقرائتكم خبر عن "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين".. وثائقى يعرض شهادة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول التنمية البشرية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، تقرير التنمية البشرية الذى أطلقته منظمة الأمم المتحدة، حيث عرضت تصريحات أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث قال: فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى أصحاب المعالى والسعادة وحضرات السيدات والسادة إنه لشرف كبير أن أشارككم اليوم بإطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وتابع خلال عرض فيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين": من الجدير بالذكر أن مصر كانت من بين أوائل البلدان التي تبنت مفهوم التنمية البشرية، وهو مفهوم يتمحور حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد ثراء الحياة البشرية بما يتجاوز المفهوم المحدود لثراء الاقتصاد الذى يعيش فيه البشر، وهو نهج يركز على الناس على توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة أمامهم.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".