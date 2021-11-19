شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المدارس بشمال سيناء السبت المقبل بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إغلاق مدارس المحافظة السبت المقبل، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، فى بيان صحفى: بناءً علي قرارات رئيس الوزراء، وتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، ونظرا للظروف المناخيه التي تمر بها البلاد، تقرر غلق المدارس يوم السبت القادم بصفة مبدئية نظرًا للظروف الجوية مع اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية.