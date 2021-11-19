ضبط مهتز نفسيا اعتدى على المارة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران

تمكنت قوة أمنية معينة لملاحظة الحالة بدائرة قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالركض خلف المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض "سكين".

وحال ضبطه قام بإلقاء حجر على سيارة الشرطة وإحداث تلفيات بالزجاج الأمامى بها، وقد تبين أنه "مهتز نفسياً"، كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.