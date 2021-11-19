أول تعليق من نقيب الفلاحين بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة إلى 4500 جنيه بدلًا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن، إن القرار كان متوقعًا بعد زيادة أسعار الغاز، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شركات الأسمدة الأزوتية ملزمة بتوريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة لتوزيعها كسماد مدعم على الفلاحين وهو يقارب 4 ملايين طن سنويًا وكان يسلم للفلاحين بسعر 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و159.5 جنيه لشيكارة النترات، وبعد زيادة أسعار الغاز فإن سعر التكلفة الآن وصل لنحو 225 جنيهًا للشيكارة وهذا سبب ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة.

وأشار عبدالرحمن، إلى أن الحكومة وفي إطار تخفيف صدمة ارتفاع أسعار الأسمدة على الفلاحين، ألزمت شركات الأسمدة بالإضافة إلى توريد 55% من إنتاجها بسعر التكلفة للجهات المسوقة.