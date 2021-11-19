شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا فيينا تصل القاهرة لإحياء حفل افتتاح مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، اوركسترا فيينا الفليهارموني، في زيارة للبلاد لتقديم حفل افتتاح قاعة الموسيقي بدار الاوبرا الجديدة في مدينة الفنون بالعاصمة الادارية، وذلك خلال الأسبوع المقبل ويستمر الحفل علي مدار يومين.

وقامت نسيرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار ، باستقبال الفريق الموسيقي الذي يضم 90 عازفا، حيث وصلوا علي الطائرة الكورية، وقامت اميرة ابو طالب ومروة الفار ونعمه حفنى من اعضاء المكتب بالاشراف علي انهاء اجراءات وصول الفريق داخل احدي الإستراحة المميزة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمطار لسرعه انهاء الإجراءات، وتم تخصيص 4 كاونترات خاصه بالحجر الصحى لمراجعه شهادات الـ PCR.

وفور خروج الفريق الكبير من صالة الوصول بالمطار تم نقلهم إلي اماكن اقامتهم لبدء البروفات علي الحفل.

وتعد اوركسترا فيينا الفليهارموني من أهم الاوركسترات علي مستوي العالم، بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، احد اهم القادة في المشهد الموسيقي العالمي.