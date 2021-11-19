شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 282 شركة فى برنامج ريادة الأعمال لدعم الاقتصاد والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شيماء هلال، مدير مشروع "تنمية وتطوير" بأكاديمية البحث العلمي، خلال زيارته اليوم الخميس للوادي الجديد، أن المشروع أطلق اليوم حاضنة ريادة الأعمال في الوادي الجديد يأتى ضمن مخطط يستهدف تنمية منطقة جنوب الوادي والواحات، للحفاظ على التراث وخلق فرص عمل.

وقالت شيماء، إن مشروع حاضنة ريادة الأعمال الذي جرى إطلاقه اليوم في الوادي الجديد، بتمويل من برنامج الدنمارك العربي، ويتولى الإدارة بنك التنمية الإفريقي وينفذ من خلال أكاديمية البحث العلمي، وهناك 3 محاور للعمل هي المجال الزراعي والبيئة الخضراء والنظيفة والحرف اليدوية.

وأوضحت شيماء، أن هناك 7 برامج يجري من خلالها تقديم الدعم الفني والمادي للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة مع استهداف 50 % من المشروع للسيدات، ودعم ما يسمى بـ"الشركات الناشئة"، وهي مفهوم جديد يقوم عليه الاقتصاد الصيني والأمريكي، ونجح مشروع "تنمية وتطوير"، في تمويل ودعم 282 شركة ناشئة خلقت فرص عمل عديدة للشباب والمرأة.

وكان أطلق الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة الوادي الجديد، مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية في الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لفيف من الجهاز التنفيذي بالمحافظة وشركاء التنمية في المشروع على رأسهم سامويل كامارا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع يستهدف مناطق صعيد مصر والوادي الجديد والواحات بنسبة تزيد عن50%، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الاعمال وتمكين الشباب والسيدات لإدارة ناجحة لأعمالهم القائمة على افكار مبتكرة، وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في المناطق النائية بمصر ودعم ابتكارات جديدة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستهدف المجتمعات في المناطق النائية خصوصًا في الوجه القبلي والواحات، وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ المشروع في ثلاثة مجالات وهي الأعمال الزراعية، بيئة نظيفة وخضراء، الأعمال اليدوية والفنون.