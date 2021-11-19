شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمو روسيا: زيارة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ للمسجد الجامع بموسكو تقدير خاص وتعزيز للتعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وفد مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية برئاسة معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، بزيارة المسجد الجامع بموسكو، برفقة عدد من الدبلوماسيين من السفارة المصرية لدى روسيا الاتحادية، وممثلين عن مجلس الاتحاد الروسي في الجمعية الفيدرالية الروسية

وكان في استقبال الضيوف الدكتور روشان عباسوف نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا، وايلدار علييف مدير إدارة العلاقات الدولية في الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وبعد أن رحب الدكتور عباسوف بالوفد الضيف، نيابة عن سماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين، رافق أعضاء الوفد خلال جولتهم في رحاب المسجد، وقدم شرحاً مفصلأً عن تاريخ المسجد، والفنون المعمارية والزخرفية التي يمتاز بها المسجد الرئيسي في البلاد، كما اطلع الوفد الضيف على معروضات المتحف ضمن المسجد الجامع بموسكو.

وتناول الدكتور روشان عباسوف خلال اللقاء مع معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري، العلاقات الثنائية التي تربط بين مسلمي روسيا واخوانهم في مصر. مشيراً إلى علاقات التعاون بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ومجلس شورى المفتين لروسيا مع المؤسسات الدينية والعامة في جمهورية مصرالعربية، وعلى وجه الخصوص وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية، والأزهرالشريف.

وأشار الدكتور عباسوف إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية ودار الإفتاء المصرية، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات في المجال الديني، من خلال الدورات الـتأهيلية والتدريبية المتقدمة لرجال الدين في روسيا، وتبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات الدولية التي يقيمها الطرفان، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة

كما أشاد الدكتور عباسوف بالتعاون البناء والاتصالات المثمرة وعلاقات التعاون بين الإدارة الدينية وسفارة جمهورية مصر العربية بموسكو

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن تقديره الكبير للتفاعل القائم بين الأمة الإسلامية في البلدين، وأعرب عن ثقته في تعزيز هذه الشراكة.



