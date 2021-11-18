شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يتوجه إلى أثينا للمشاركة فى اجتماع وزارى مع نظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه وزير الخارجية، سامح شكرى إلى العاصمة اليونانية، أثينا غداً، الجمعة للمُشاركة في الاجتماع الوزارى الذى يضم وزراء خارجية كلاً من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يُعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع. وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.