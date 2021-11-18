شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق مطالع كوبرى الساحل 3 أيام لصيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق جزئي لمطالع كوبرى الساحل في الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لإجراء عمليات صيانة لمدة 3 أيام.

وقال مصدر أمني، أنه في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية فإنه سيتم إستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع كوبرى الساحل فة الإتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق إتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ولفت المصدر، بأن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي لمطالع كوبري الساحل المشار إليها بالتبادل وذلك لمدة (3) أيـام فقط إبتداء من الساعة 12 صباح يوم الجمعة و حتى الساعه ٥ صباحا يوم الأحد على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعه دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.