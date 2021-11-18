شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إثيوبية: أديس أبابا تستعين بمليشيات مسلحة للتصدى لجبهة تحرير تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وسائل إعلام إثيوبية، اليوم الخميس، استعانة حكومة أديس أبابا لعناصر من الميليشيات المسلحة للتصدى لقوات جبهة تحرير تيجراى خلال المعارك التي أندلعت في مدن ميللى وكميسى وورئيلو، مشيرة إلى أن جزء كبير من المناطق في إقليمى أمهرة وعفر باتت تحت سيطرة الجيش الإثيوبى.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان، سيتوجه إلى إثيوبيا فى وقت لاحق من اليوم فى زيارة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

وجاء فى نص البيان الذى نشر على موقع الوزارة "سيتوجه المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الأفريقى جيفرى فيلتمان إلى إثيوبيا فى الفترة من 18 نوفمبر إلى 20 نوفمبر، وسيلتقى المبعوث الخاص فيلتمان مع كبار المسؤولين الحكوميين وممثلى الاتحاد الأفريقى وشركاء دوليين آخرين لمناقشة الفرص التى تؤدى إلى وقف تفاوضى ومستدام وإنهاء الصراع".

وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعزيز السلام فى إثيوبيا.

وتعد هذه ثانى زيارة يقوم بها فيلتمان لإثيوبيا فى نوفمبر. خلال الزيارة السابقة، ضغط المبعوث الخاص على الأطراف المتحاربة للتفاوض على وقف إطلاق النار.