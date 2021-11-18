شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: مبادرة "كشك كتابك" تنشر المكتبات فى قرى "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فى برنامج حديث العرب من مصر، الذى يبث على القناة الأولى المصرية، وتقدمه الإعلامية درية شرف الدين، إن الوزارة نجحت فى تفعيل دور قصور الثقافة خلال الفترة الماضية بعد خطة استمرت أربع سنوات.

وأضافت أن ذلك خلق فرصة لعودة القوة للمسرح، مضيفة: "لكن بعض القرى ليس بها قصور ثقافة، ومن هنا بدأت فكرة المسرح المتنقل، التى يبلغ عددها 6 مسارح والعمل على بناء 6 مسارح أخرى، وهو ما أتاح الفرصة لتقديم عروض مسرحية فى مناطق لم يكن المسرح ليصل لها".

وعن مشاركة وزارة الثقافة فى مبادرة حياة كريمة، قالت الوزيرة إن النشاطات الفنية والمشروعات الثقافية يمضيان جنبا إلى جنبا، مضيفة أن المشروعات الثقافية تتضمن الحرف التراثية، ومسرح التحدى والمواجهة، حيث تنطلق العروض فى الشوارع، مشددة على أن الإقبال غير عادى على هذه الفعاليات التى تطلقها فى الشارع.

وقالت إن الوزارة نجحت مؤخرا فى الحصول على الموافقات الخاصة بمبادرة تدشين مكتبات دائمة فى القرى تحت اسم "كشك كتابك" تحت رعاية الهيئة العامة للكتاب ودور النشر، مضيفة: "جرى تدشين الكشك الأول فى دار الأوبرا ليكون نموذجا، وسيتم خلال الأيام المقبلة نشر أكثر من 300 كشك فى القرى المصرية".

وأضافت، أن الإعلام هو المحرك الرئيسى للأنشطة المختلفة غير أن وزارة الثقافة تحتاج إلى تطوير هذه الجزئية، لافتة إلى أن نقص الإمكانيات فى هذا الجانب يحول دون إبراز الجهود بشكل كامل، موضحة أن الوزارة تركز على الفعل أكثر غير أنها فى المرحلة الأخيرة بدأت توسع اهتمامها بإبراز مجهوداتها عبر الإعلام.

وأوضحت أن علاقة الوزارة بوزارة التعليم وثيقة للغاية لكون قصور الثقافة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمدراس، مشددة على أن الوزارة أهدت الكثير من المدارس الكتب للازمة لتثقيف طلبة المدراس.