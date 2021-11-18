الجيزة: انتهاء تطوير المنطقة من ميدان الرماية وحتى مدخل المنطقة الأثرية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور لتيسير الحركة المرورية والتسهيل على المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق في الإنتهاء من رصف وتطوير المنطقة من ميدان الرماية وشارع الهرم وحتي مدخل المنطقة الأثرية لما لذلك القطاع من أهمية حيوية خاصا وإنه يشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

وقال محافظ الجيزة، إن نسب تنفيذ أعمال الرصف بشارع النيل السعيد بمركز ومدينة البدرشين حيث تم فرد طبقه السن بعد رفع الطبقة المتهالكة للطريق وإزالة البروز والتعديات للمحال والمنشأت بالحارة الأولى وجاري إستكمال أعمال التطوير بالطريق.

واطلع محافظ الجيزة على موقف أعمال الرصف والتطوير بشارع ترعة "عبدالعال 2" بحي بولاق الدكرور حيث تم وضع طبقة الرصف الرابطة بالشارع في المسافة من ترعة "عبدالعال 1" وشارع العشرين وجاري استكمال الأعمال ليضاف لمنظومة الطرق بالمحافظة.