أوركسترا فيينا تصل إلى القاهرة لإحياء افتتاح قاعة الموسيقى بمدينة الفنون بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء، اليوم الخميس، أوركسترا فيينا الفليهارموني، في زيارة للبلاد لتقديم حفل افتتاح قاعة الموسيقى بدار الأوبرا الجديدة في مدينه الفنون بالعاصمة الإدارية، خلال الأسبوع المقبل ويستمر الحفل على مدار يومين.

واستقبلت مسيرين عثمانلي مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار، الفريق الموسيقي الذي يضم 90 عازفًا، حيث وصلوا على متن الطائرة الكورية، وقامت أميرة أبو طالب ومروة الفار ونعمة حفني من أعضاء المكتب بالإشراف على إنهاء إجراءات وصول الفريق داخل إحدى الاستراحات المميزة، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بالمطار لسرعة إنهاء الإجراءات، وتم تخصيص 4 كاونترات خاصة بالحجر الصحي لمراجعة شهادات الـ PCR.

وفور خروج الفريق الكبير من صالة الوصول بالمطار نقلوا إلى أماكن إقامتهم لبدء البروفات على الحفل.

وتعد أوركسترا فيينا الفليهارموني من أهم الأوركسترات على مستوى العالم، بقيادة المايسترو ريكاردو موتي، أحد أهم القادة في المشهد الموسيقي العالمي.