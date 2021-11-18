الداخلية تكشف حقيقة اعتداء موظف على شاب من ذوى الهمم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يدعى ناشره قيام رئيس أحد مكاتب الشئون الإجتماعية بالشرقية بالتعدى على شاب من ذوى الهمم.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بعنوان "الإعتداء على مواطن من ذوى الإعاقة لمطالبته بفيزا ميزة"، متضمناً الإشارة إلى إعتداء رئيس أحد مكاتب الشئون الإجتماعية بالشرقية على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب والسب لإمتناعه عن تسليمه بطاقة "فيزا ميزة" الجديدة، أسفله صور لأحد الأشخاص وبجواره بعض الأهالى.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من تحديد الشخص الموضح بالصورة (مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس "من ذوى الهمم") وبمناقشه والده قرر بأنه حال قيامه بالتوجه رفقه نجله المذكور إلى مكتب الشئون الإجتماعية لصرف المعاش الخاص به، حدثت له حالة من الهياج بسبب مرضه النفسى فقام وبعض الأهالى بالسيطرة عليه وتهدئته، ولم يتهم أحداً بالتعدى على نجله وأضاف بأنه غير مسئول عما تم نشره.