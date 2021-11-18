بالأسماء.. السيسي يعلن تعيين 399 نائبا و252 وكيلا بمجلس الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢١ ، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٠٢١/٩/٤، وبناء على ما عرضه وزير العدل .

نصت المادة الأولي من القرار علي، يعين نائبا بمجلس الدولة اعتبارا من ٢٠١٨/٦/١٢ كل من السيدين المندوبين التالي أسماؤهما، وهم :

١ - المستشار أحمد فتحى محمد محمد - على أن يكون لاحقا، للمستشار أحمد منير عبد العزيز عبد المجيد - النائب بمجلس الدولة ، وسابقا على المستشار رمضان محمد أحمد نصر

- النائب بمجلس الدولة .

٢ - المستشار عمر عبد الفتاح زايد محمد عبد الفتاح - على أن يكون للمستشار أحمد عبد الله إبراهيم عبد النبى - النائب بمجلس الدولة ، وسابقا على المستشار أحمد رمضان محمد محمد عد العال - النائب بمجلس الدولة .

ونصت المادة الثانية، علي تعيين399 نائبا بمجلس الدولة المندوبون الواردة أسماؤهم فيما بعد وذلك اعتبارا من ٤ سبتمبر ٢٠٢١، وجاءت الأسماء كالتالي: