شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى غدا لكوبرى الجيزة المعدنى ولمدة 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

وأشارت محافظة الجيزة أن الأمر سيستلزم غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية وذلك لمدة 3 أيام بدءاً من صباح يوم الجمعه الموافق 19/11/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الاحد الموافق 21/11/ 2021 على أن تكون الاعمال على مدار 24 ساعة علماً بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الاعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

ووجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة .

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.