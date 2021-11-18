شكرا لقرائتكم خبر عن القصر الملكى عن زيارة الأمير تشارلز للأهرامات: لحظة استثنائية بأحد أعظم المواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قصر "كلارنس هاوس" الملكى البريطانى إن زيارة ولى العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا، دوقة كورنوول، إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول، تعد لحظة استثنائية فى أحد أعظم المواقع المصرية ذات التاريخ القديم الغني.

ونشر القصر الملكى البريطانى - عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الخميس - مجموعة من الصور الفوتوغرافية للأمير تشارلز ودوقة كورنوال، خلال زيارتهما الحالية إلى مصر، تضمنت لقطات لزيارتهما إلى منطقة الأهرامات وأبو الهول.

كما نشر الحساب الرسمى صورا للأمير والدوقة، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته، لهما يصحبها تعليق "ترحيب حار من الرئيس والسيدة الأولى لمصر، فى قصر الاتحادية".



الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات