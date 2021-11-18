شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الأطباء: مجلس النواب يناقش 3 مشروعات قوانين تخص المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى وكيل نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية ينص على تشكيل لجنة طبية تحدد حجم الخطأ، ومضاعفات الأدوية.

وتابع عبد الحى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد: «مشروع قانون المسؤولية الطبية ينص على تدرج العقوبة بين الغرامة والتعويض، فى حالة الخطأ الطبي الوارد حدوثه»، مشيرا إلى أن مشروع القانون ينص على خضوع الطبيب للقانون الجنائي حال إجرائه عملية فى غير تخصصه.

وأوضح أن هناك 3 مشاريع قانون بشأن المسؤولية الطبية تناقش في البرلمان، وبينها نقاط مشتركة.

ومن جانبه أكد أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب إن قانون المسؤولية الطبية يحافظ على حقوق المرضى.