شكرا لقرائتكم خبر عن مدير إدارة الإقامة بدبى: أحب مصر والمصريين ومهمتى إسعاد المقيمين والزائرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق محمد المرى مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب في دبى، إن مهمته فى الإمارات إسعاد المقيمين والزائرين، مضيفا: "فى زيارة للشيخ محمد بن راشد سألته قبل أن يركب السيارة ما هى توجيهاتك قاللى ساعد الناس وأسعدهم".

وأوضح خلال مداخلة ببرنامج مصر تستطيع مع الإعلامى أحمد فايق: "الكلمتين خفاف لكن تطبيقهم كان صعبا، ولكن الكلمات كانت كالمصباح الذى أنار الطريق أمامى ونحن 5500 موظف و1500 عنصر نسائى، نحن أسرة والتكامل داخل الأسرة جعل الوحدة متماسكة والجميع يتصارع لتقديم الخدمة للمقيمين والزائرين، وأنا أحب مصر والمصريين وأحب الإسماعيلية وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة ودمنهور، مصر جميلة، وكلما مر الزمن عليها صارت أجمل، جمالها في شعبها".

وتابع: "علاقتى مع مصر قديمة، والشيخ زايد وصى الجميع على مصر، فإذا كانت وصية الوالد على مصر فنحن أبناء الأمارات ليش ما نحب مصر، ونحن فى البدايات المدرسين المصريين هم من علمونا والأطباء المصريين هم من طببونا وعاشوا معنا وتربوا معنا وأولادهم عاشوا معنا والمحبة متبادلة، لا ننسى مصر مهما طال الزمن".