شكرا لقرائتكم خبر عن تنبؤ الرى يحذر من سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مركز التنبؤ بالأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، المحافظات المطلة على السواحل الشمالية بضرورة توخى الحذر لتجنب الآثار التى قد تنتج عن سقوط الأمطار الغزيرة خلال الساعات القادمة.

وأوضح المركز انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة الجمعة على السواحل الشمالية الشرقية وقد تصل إلى أجزاء من السواحل الشمالية الغربية.

أضاف المركز أنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة يوم السبت على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا للداخل على باقى محافظات الوجه البحري والقاهرة وتكون خفيفة على شمال الصعيد