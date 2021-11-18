شكرا لقرائتكم خبر عن نقل موقف شارع الثلاثينى بالجيزة وإزالة التعديات على خط الغاز بطناش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت محافظة الجيزة موقف منطقة شارع الثلاثيني ومنطقة الحسينية، الي أسفل محور الفريق كمال عامر - ترعة الزمر - من أمام شارع السلام - مستشفي الصدر وذلك لتحقيق السيولة المروريه وللتسهيل علي المواطنين، وتم تجهيز الموقف الجديد بتواجد محمد نور الدين، رئيس حى العمرانية، بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بالتيسير علي المواطنين واتخاذ اللازم نحو رفع كفاءة الشوارع ومتابعة الحالة المرورية بنطاق الحى.

وفى السياق واصلت محافظة الجيزة حملاتها لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تفذت حملات من خلال حي الوراق لإزالة التعديات بالشارع لخط الغاز وتوسعة الشوارع بقرية طناش بالوراق

وتم تنفيذ الحملة بناء على تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة حيث قام اليوم حي الوراق تحت إشراف هاني السيسي رئيس الحي وفريق العمل المعاون له بإزالة تعديات الاهالي على خط الغاز وتوسعة الشارع بطناش .