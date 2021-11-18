شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظمة الصحة العالمية يشيد بجهود هيئة الدواء المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم وفد منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، زيارته لهيئة الدواء المصرية، والتي امتدت لثلاثة أيام متتالية، وتم خلالها بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات الفنية، فيما يخص حصول هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال المستحضرات الحيوية.

وتفقد الوفد، خلال الزيارة، الأعمال التطويرية التي تمت مؤخرا في الهيئة من المعامل الرقابية التي تم تطويرها، وأيضا التي تم استحداثها، وأشاد الوفد، بالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية منذ تأسيسها والذي تزامن مع بداية جائحة كورونا، والخطوات الجادة والهامة التي تتخذها في سبيل تطوير آليات وإجراءات العمل وتطوير البنية التحتية، وإمكانيات المعامل الرقابية.

ومن جانبها قالت هيئة الدواء المصرية، إنها تسعى لبذل كافة جهودها للنهوض بالقطاع الدوائي وفقا للرؤية السياسية ورؤية مصر 2030، وأنها قامت بإعداد خطة عمل محكمة في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحصول على الاعتمادات الدولية، بما يواكب المستجدات العالمية.

يأتي ذلك في ضوء حرص الهيئة على تطوير البنية التحتية والذي شمل: المعمل المرجعي، ومعامل رقابية، وقاعات تدريب، وقاعات اجتماعات، والفصول تعليمية، وذلك بما يتماشى مع أحدث النظم العالمية.