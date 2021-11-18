شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة خاصة توضح تفاصيل تعرض أتوبيسها لحادث صباح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت إحدى المدارس الخاصة، تعرض الأتوبيس الخاص بها فرع طريق مصر الإسماعيلية لحادث صباح اليوم الخميس وهو في طريقه لمقر المدرسة، موضحة أن سيارة المدرسة كانت على طريق كوبرى العاشر ملتزمة بالسرعة القانونية المقررة، حيث فوجئ السائق بتوقـف أتوبيس نقـل سياحي على الكوبرى دون سابق إنذار، مما أدى إلى اصطدام سيارة المدرسة به من الخلف، وبعدها سارع سائق الأتوبيس السياحى بالهرب.

وأوضحت المدرسة أن الحادث أسفر عن إصابة السائق والمشرفة وبعض الطلبة إصابات خفيفـة عدا أحد الطلاب، حيث تم إجراء جراحة تجميلية له في الجبهة، مؤكدة أنه تم خروج جميع طلبة المدرسة من المستشفيات بعد تلقي الإسعافات وفحصهم والاطمئنان عليهم.