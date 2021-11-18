شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع سناتر للدروس الخصوصية بمنشأة القناطر والحوامدية فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت محافظة الجيزة، 2 سنتر للدروس الخصوصية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات غلق مراكز الدروس الخصوصية لما لها من أضرار علي العملية التعليمية .

وأغلقت المحافظة سنتر للدروس الخصوصية يدار بدون ترخيص بمركز ومدينة منشأة القناطر، خلال جولة ميدانية لـ محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الحوامدية، من غلق وتشميع سنتر تعليمي يحمل اسم (VIP) عمارة الأربعين شقة بشارع متفرع من طريق مصر أسيوط، وتم مصادرة محتوياته وإيداعها بمخازن المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بمتابعة من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية.