شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية مهنئا البابا تواضروس بعيد رسامته: بطريرك المحبة والإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ووصف رئيس الأساقفة قداسة البابا تواضروس برجل المحبة والإصلاح الذي يحرص على انفتاح الكنيسة القبطية على كافة الطوائف المسيحية ويعبر عن ذلك بالقول والفعل.

وأكد رئيس الأساقفة، أن سنوات حبرية البابا تواضروس قد شهدت الكثير من اللحظات الفارقة في تاريخ مصر استطاع البابا أن يقود السفينة فيها بالحكمة والمحبة للجميع فهو صمام أمان للوطن والكنيسة معًا.

وصلى رئيس الأساقفة لقداسة البابا تواضروس أن يطيل الله أيام خدمته في الكنيسة وأن يوسع تخومه ويبارك كل ما تمتد له يده.