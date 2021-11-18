شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار مصر عضوا بالمجلس التنفيذى لاتحاد إذاعات الدول الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
و أكد حسين زين على ضرورة السعي المتواصل لتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل الدول الأعضاء وتعزيز قيام كل جهة بالدور المنوط بها لتحقيق أهداف الاتحاد .
كما دعا زين إلى مزيد من التعاون فى الإنتاج الدرامي والبرامجي بين الدول الأعضاء بالاتحاد التى ترسخ وتنمي الوعى لدى الشباب بتعاليم وقيم الدين الاسلامي الوسطي ، والعمل على تكثيف الدورات التدريبية المتخصصة و إقامة ورش عمل والمحاضرات والمؤتمرات، وكذلك الاستفادة من الخبرات والدراسات والبحوث التى تدعم أهداف الاتحاد.
وقد تم فى اجتماع الجمعية العامة لاتحاد اذاعات الدول الإسلامية اختيار مصر عضوا بالمجلس التنفيذي للاتحاد وأيضا اختيارها رئيسا للجنة البرامجية بالاتحاد.