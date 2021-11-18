شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يتسلم دعوة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية" بالإمارات ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ️تسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دعوة من الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية.. المفهوم.. الفرص.. التحديات" الذى من المقرر أن يعقد في العاصمة الإمارتية أبو ظبي في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن دعوة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لحضور مؤتمر "الوحدة الإسلامية .. المفهوم ..الفرص.. التحديات"، سلمها لوزير الأوقاف، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية اليوم، الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف الدكتور محمد البشارى أحدث مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف وهي المجموعة الثانية من سلسلة (رؤية) وكتاب : "الأمن المجتمعي" الذي يبين أن نعمة الأمن من أعظم نعم الله (عز وجل) على خلقه ، وأن جزاء حراس الوطن الساهرين على أمنه وأمانه جزاء عظيم .

من جانبه، أشاد الدكتور محمد البشاري بجهود وإصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وبخاصة في مواجهة الفكر المتطرف .