شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم احتفالية بعنوان "أنا طفل مصري" بمناسبة أعياد الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، احتفالية بعنوان "أنا طفل مصري" بمناسبة أعياد الطفولة، وخلال الاحتفال تم تقديم مسرحية شارك فيها عدد من الأطفال، مطالبين بشهادة ميلاد، لتكون إثبات هوية لأطفالنا في وضعيه الشارع بمجتمعاتنا المحلية.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "إن الاحتفال اليوم هو ثمرة جهود برنامج أطفال في خطر، حيث تعمل الهيئة على سياسات حماية الأطفال، والاهتمام بهم سواء في وضعية الشارع أو بيئة العمل خاصةً غير الآمنة، والعمل على توفير الحماية والكرامة الإنسانية، وحمايتهم من الاستغلال الإعلامي أو الاتجار بهم، بعد جهود 3 سنوات عمل في مشروع أطفال مُعرَّضين للخطر في محافظتى القاهرة وبني سويف بالشراكة مع 6 جمعيات ومنظّمات مجتمع مدني".



جانب من الحفل

شارك في اللقاء 250 مشاركًا من الجمعيات الأهلية والشخصيات العامة والمهتمين بشئون الأطفال، وأعضاء البرلمان وممثلى القطاع الحكومى والمجلس القومى للطفولة والأمومة، منهم من نواب البرلمان: الدكتورة أمل زكريا، والدكتورة رشا كليب، والدكتورة هدى عمَّار، وعدد من مسئولي الوزارات والهيئات المعنية بشأن الطفولة والأمومة: المستشار مدحت الغمراوى، وكيل وزارة القوى العاملة بالقاهرة، ووكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، والدكتور حسني يوسف، مدير برنامج أطفال بلا ماؤى بوزارة التضامن، والدكتور هانى هلال، الائتلاف المصري لحقوق الطفل.



احتفالية أنا طفل مصر



جانب من المسرحية