بعد تأييد تعويض الـ6 ملايين جنيه من محمد رمضان.. ماذا أمام أسرة الطيار "أبو اليسر"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أسدلت محكمة النقض الستار على أزمة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، وقضت بأحقية ذوي الأول في الحصول على 6 ملايين جنيه من الأخير؛ تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال مصدر قضائي - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي اليوم الخميس، إن محكمة النقض أصدرت حكما بعدم اختصاصها في نظر الاستشكال المقدم من محمد رمضان على الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإلزامه دفع 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر؛ لأنه حكما نهائيا باتا وواجب النفاذ لا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه بأي طريقة قانونية.

وأكد المحامي بالنقض أحمد الجنزوري أن عائلة الطيار "أبو اليسر" يمكنها الآن سحب المبلغ من خزينة المحكمة الاقتصادية، موضحا أن محمد رمضان سدد المبلغ من قبل لكنه طالب المحكمة بعدم إعطائه لأسرة الطيار إلا بعد نظر الاستشكال وصدور قرار بشأنه.

وقال "الجنزوري" في تصريحات لـ"الخليج 365" إن محمد رمضان حرر قرار البنك المركزي بحجز رصيده في أحد البنوك على إثر أزمة الطيار "أبو اليسر" بعدما سدد 6 ملايين جنيه للمحكمة.

المحكمة الاقتصادية ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة"، وتم التحفظ على أموال محمد رمضان بالبنوك لحين سداد مبلغ التعويض، لكنه تقدم باستشكال على القرار أمام محكمة النقض ورفضت الأخيرة نظره لعدم اختصاصها، ما يعني أن حكم الاقتصادية واجب النفاذ.

الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وشغل أبواليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".