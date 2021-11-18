"بلطجة وسلاح وتنفيذ أحكام".. جهود الأمن العام في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن

ضبط 197 قطعة سلاح ناري، بحوزة 180 متهما، وتنفيذ 85846 حكم قضائي متنوع، وضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 7 حوادث سرقة متنوعة.

كما تم ضبط 262 قضية مخدرات بحوزة 264 متهما، وضبط 40 متهما هاربين، 31 متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وضبط 3 دراجات نارية، وضبط 25897 مخالفة مرورية، وتم فحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 13 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.