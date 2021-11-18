بدون تذكرة طبية.. ضبط صيدلية تُروج أدوية مُخدرة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بصيدلية في القاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية "له معلومات جنائية" - كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط (إثنين من المسئولين) حال تواجدهما بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضورهما تم ضبط (كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومهربة جمركيا وغير مسجلة ولا يصرح ببيعها للجمهور، مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.