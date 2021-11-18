"مطاردة وضرب نار وسيناريو فاشل".. ضبط المتهمين بالشروع في سرقة سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة الشروع في سرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات بالشرقية.

تلقى مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ومشرف مبيعات بذات الشركة، سائق سيارة ملك وكيل بذات الشركة) بقيام 4 أشخاص "مُلثمين" بالترجل من سيارة ملاكى وبحوزتهم أسلحة نارية أثناء توقفهم أمام أحد المحال بدائرة المركز، وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه صندوق السيارة وأحد إطاراتها وهروبهم دون الاستيلاء على شيء عقب مطاردة الأهالي لهم.

وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إلى تحديد مرتكبي الواقعة 6 أشخاص - جميعهم مُقيمين ببندر بلبيس).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بأنه نظرا لامتلاكه محلين لبيع السجائر وعلمه بخط سير مندوبي الشركة عقد العزم على ارتكاب الواقعة وفي سبيل تنفيذ مخططه قام بالاتفاق مع باقي المتهمين وأعدوا أسلحة نارية وسيارات لتنفيذ مخططهم.

كما أضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقي المتهمين بالتوجه إلى محل البقالة المُشار إليه مستقلين سيارة ملاكي، وبحوزتهم أسلحة نارية وعقب مشاهدتهم للمجني عليهم قاموا بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاه السيارة النقل وحاول المتهم الخامس فتح بابها "باستخدام جاكوش" إلا أن الأهالي قاموا بمطاردتهم فلم يتمكنوا من سرقة أية متعلقات وقاموا بالهرب بمواجهة باقي المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدوها.

تم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - بندقية خرطوش - مسدس – طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة "المستخدمين في ارتكاب الواقعة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.