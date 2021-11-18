فصلوه تعسفيا بزعم سرقة "علبة سمنة".. تعويض عامل بـ303 آلاف عن فصله من أحد الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قضت محكمة استئناف عالي القاهرة بزيادة تعويض العامل "ف. س" عن فصله تعسفيًا من أحد الأندية إلى 303 آلاف جنيه بدلًا من 286 ألف جنيه.

الحُكم الذي حصل عليه المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال إن وقائعه ترجع حين التحق المُدعي عام 1998 للعمل بوظيفة "شيف" بأحد الأندية التابعة لأحد البنوك وتدرج إلى أن وصل لوظيفة "شيف حلواني" براتب 7300 جنيه.

وفي 2017، أقام العامل مع آخرين برفع دعوى عمالية ضد النادي للمطالبة ببعض مستحقاته المالية و المساواة بالعاملين بالبنك، فقامت الإدارة بمساومة العامل إما التنازل عن الدعوى أو فصله من العمل، و لما رفض التنازل على الدعوى، وجهت إليه اتهام بسرقة علبة سمنة 2 كجم وإخضاعه للتحقيق أمام الشؤون القانونية وسماع الشهود من عمال أمن النادي، وصدر قرار بوقف عن العمل شهرين، بحسب المركز.

عقب عودته للعمل، فوجئ العامل بصدور قرار بفصله تعسفيًا على سند من القول أنه قام باختلاس علبة سمنة 2 كجم، فحرر محضرًا بقسم الشرطة و تحرير شكوى فصل تعسفي بمكتب العمل وأحيلت الشكوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتعذر التسوية الودية.

قيدت الدعوى برقم 1815 لسنة 2017 عمال كلي الجيزة و تداولت الدعوى بالجلسات، وقام محامي المركز بنفي الاتهام الموجه إلى العامل وإثبات التعسف في حقه وعدم اتباع النادي للطريق القانوني في التعامل مع العامل.

وألزمت المحكمة بجلسة فبراير 2018، النادي بأن يؤدي للعامل مبلغ 190646جنيها تعويضًا ماديًا وأدبيا عن فصله بدون مبرر، و مبلغ 15051 جنيهًا عن مهلة الإخطار ومبلغ 80659 جنيهًا مقابل رصيد الإجازات.

واستأنف النادي والعامل على حُكم أول درجة، فرفضت المحكمة استئناف النادي.

وبالنسبة لاستئناف العامل رقم 2969 لسنة 135 قضائية، ألغت ما قضت به محكمة أول درجة برفض استحقاق العامل راتب شهر سبتمبر 2017 والقضاء للمستأنف بـ2308 جنيها، وتعديل الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من مقابل مهلة الإخطار ليصبح 19316 جنيهًا بدلًا من 15051 جنيهًا، وتعديل مقابل رصيد الإجازات ليصل إلى 91122 جنيهًا بدلًا من 80659 جنيهًا.