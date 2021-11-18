أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل دولية لتطوير أداء الوحدات المُشاركة في "حفظ السلام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظمت أكاديمية الشرطة ورشة عمل دولية تحت عنوان (تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 19 نوفمبر الجاري بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية.

جاء تنظيم ورشة العمل المُشار إليها والتي شارك فيها 39 كادرا شرطيا دوليا من قادة الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام التابعين لوزارة الخارجية.

افتتح فاعليات ورشة العمل اللواء دكتور"مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة" بحضور كلً من المستشار الشرطي للأمم المتحدة، ورئيس قسم الاختيار والتوظيف بإدارة الشرطة بالأمم المتحدة، والسفيرة "نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة"، والسفير مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام"، ووزير مفوض نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، وعددا من قيادات أكاديمية الشرطة.

حيث أكد رئيس الأكاديمية في كلمته خلال فاعليات حفل الافتتاح على حرص وزارة الداخلية المصرية على إعداد وتأهيل العنصر البشري الأمني للمُشاركة في مهام حفظ السلام الدولية مُشيرا إلى أن ورشة العمل التي تفتتح فاعلياتها بمقر أكاديمية الشرطة المصرية تجسد ذلك الحرص خاصة وأن أحد أبرز أهداف هذه الورشة يتركز في توحيد آليات عمل الوحدات الشرطية المُشكلة ببعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة موجهاً أسمى آيات الشكر والتقدير إلي اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية .. لدعم ومتابعته لمراحل تأسيس المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر الأكاديمية، واهتمام ورعايته لفاعليات ورشة العمل ونتائجها.

كما أشار إلى الدور التاريخي الذي إضطلعت به الشرطة المصرية منذ عام 1989 م وحتى الآن في مهام حفظ السلام الدولية من خلال مشاركة كوادرها في تلك المهام السامية والذي لم يُعد قاصرا على الرجال فقط بل اتسع نطاق ذلك منذ عدة سنوات بمُشاركة كوادر شرطية نسائية بلغ إجماليها حتى الآن (179) كادر نسائي شرطي.

كما ألقى المستشار الشرطي للأمم المتحدة كلمة خلال حفل الافتتاح وجه خلالها الشكر لجمهورية مصر العربية ووزارة الداخلية المصرية على تنظيم هذه الفاعلية بمقر أكاديمية الشرطة مؤكدا على أن ذلك يعكس الدور المصري الحيوي في دعم منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين خاصة وأن مصر تأتي في مقدمة الدول المُشاركة بكوادر شرطية في بعثات حفظ السلام الأممية موجهاً لقادة الوحدات الشرطية الذين أتيحت لهم فرصة المشاركة في ورشة العمل باستثمار ذلك في كسب المزيد من الخبرات وتبادلها مع بعضهم البعض أثناء فترة تواجدهم في مصر هذا إلى جانب الاستفادة من الإمكانيات التدريبية والتعليمية لدى المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة المصرية فضلاً عن خبرات الكوادر العامله به.

هذا وقد أعقب فاعليات حفل الافتتاح بدء برنامج ورشة العمل المُشار إليها والذي تضمن العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية حول سبل وآليات تطوير أداء وحدات الشرطة المُشكلة المُشاركة بعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال تنفيذ السياسات والقواعد التوجيهية والإجراءات القياسية المُحدثة لعمل الوحدات.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية كإحدى أبرز الدول الفاعلة والمساهمة في منظومة حفظ السلم والأمن الدوليين.