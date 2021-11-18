شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تشارلز وزوجته يزوران الأهرامات وأبو الهول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته دوقة كورنوال الدوقة كاميلا، منطقة الأهرامات وأبو الهول فى إطار زيارتهما لمصر، التى بدأت اليوم الخميس، وتستمر لمدة يومين، وكان فى استقبالهما وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى، واصطحبهما فى جولة بالمنطقة.



الأمير تشارلز وزوجته

وكان الأمير تشارلز، ولى العهد البريطانى قد زار بيت الرزاز بالقاهرة القديمة فى إطار جولته اليوم بالقاهرة بعد وصوله من الأردن ظهر اليوم الخميس فى أول جولة خارجية له بعد وباء كورونا.

وأعرب الأمير عن سعادته بالمعروضات التى تفقدها وتحدث مع صانعيها، مشيدا بدقتهم وحرفيتهم.

كما زارت دوقة كورنوال، مشاريع مجتمعية في عزبة خير الله، واستمعت إلى تجارب نساء ملهمات تمكن من تغيير حياتهن من خلال مشاريع صغيرة صديقة للبيئة وتساعد في الحد من تغير المناخ.