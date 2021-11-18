شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة الأمير تشارلز وزوجته الدوقة كاميلا إلى الأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى الجامع الأزهر الشريف، قبل قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال، للقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك خلال زيارة ولي عهد بريطانيا وزوجته، الرسمية إلى القاهرة، والتي تستمر لمدة يومين.

واستقبل في مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول، وزير السياحة الدكتور خالد العناني، فور وصوله، قادمًا من عمان في زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين، تعد هي الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية في العالم.

وبحسب ما أعلنته السفارة البريطانية، فإن برنامج زيارة العهد البريطاني وقرينته المكثف يتضمن لقاءات رسمية وأخرى دينية، بالإضافة إلى زيارات لمواقع تاريخية وأثرية، كما سيلتقي أمير ويلز بحرفيين ومحافظين على التراث للاحتفاء بالحرف التقليدية والدعم من المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب مهارات الحرفيين.

وتأتي زيارة ولي العهد البريطاني وقرينته إلى مصر بعيد استضافة جلاسكو لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop26"، واختيار مصر لاستضافة القمة القادمة "cop 27" العام القادم بمدينة شرم الشيخ، إذ يولي الأمير تشارلز اهتماما كبيرا بمسألة التغير المناخي وانطلاقا من ذلك سيبحث خلال زيارته المقبلة إلى مصر سبل العمل معا للتصدي لتغير المناخ، في ضوء الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.