شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غداً الجمعة ، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد و جنوب سيناء ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.