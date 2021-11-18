شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية لمتضررى سيول أسوان: جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم، الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام، وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقى، وذلك بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ والدكتورة غادة يحيي أبوزيد نائبة المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من رؤساء المدن.

ونقل شعراوى خلال تفقده عدد من المنازل التى تعرضت للانهيار بسبب السيول والأمطار بقرية الكوبانية، رسائل من الـرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى الأسر والأهالى المتضررة قائلاً: جايلكم برسائل شخصية من الرئيس السيسي إن كل حاجة هترجع زى ما كانت وأحسن وده حقكم علينا.. وهناك توجيهات من رئيس الوزراء لكافة الوزارات المعنية بسرعة العمل على تعويض كل الأسر التي تضررت، وتعرضت لخسائر مالية نتيجة موجة الطقس السيء والسيول وحصر كافة الأسر التي تحتاج تعويضات .

وأضاف شعراوى، خلال لقاءاته مع الأهالى: البلد كلها معاكم بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وكل الوزارات والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية وعنينا ليكم في كل طلباتكم".

كما وجه شعراوى، بسرعة الانتهاء من أعمال شركات المقاولات الجارية، لإعادة بناء المنازل المنهارة، والاستجابة لكل مطالب الأهالى فى المناطق التى تضررت بسبب السيول، وإرسال حصر للوزارة بأى مطالب جديدة للمواطنين.

فيما أشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أنه يتابع مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، تنفيذ كل مطالب الأسر، وعودة الحياة لطبيعتها في المناطق المتضررة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعيات أزمة السيول ودعم جميع الأسر المتضررة .

وحرص وزير التنمية المحلية، على الاطمئنان على تقديم كافة الخدمات المختلفة للأسر المتضررة لحين عودتهم إلى منازلهم التى تعرضت للانهيار، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من المنازل التى تضررت والجارى إنشائها بالكامل، على نفقة الدولة بنجعى الحجر والبسطامي الفوقانى، وتم التأكيد على اهتمام القيادة السياسية والحكومة بهذه الأسر، والوقوف بجانبهم، حتى يتم ترميم منازلهم التي تضررت أو إنشاؤها من جديد لعبور الأثار الناجمة عن هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار المعيشى والاجتماعى لهم، وهو الذى يتوازى مع استكمال لجان الحصر للمنازل التى شهدت الإنهيارات الجزئية أو الكلية بكل دقة ونزاهة وشفافية، بعيداً عن أى تلاعب بما يضمن معه وصول المساعدات العينية أو المادية لمستحقيها بكل عدالة ودون أى مجاملات، ولاسيما أن آلية التوزيع تتم بواسطة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لما لديهم من دراية واضحة عن أهالى كل منطقة أو قرية تابعة لهم .

كما تم التأكيد على المتابعة المباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء للأوضاع الراهنة لحظة بلحظة بالمناطق والقرى المتضررة من السيول، حيث أعطى توجيهاته بتوفير كافة الإمكانيات، وزيادة أوجه التكاتف والتلاحم مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين ورجال الأعمال لضخ المزيد من المعونات والمساعدات للأسر، بما يساهم فى تخفيف المعاناة عنهم .

من جانبهم، تقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه على متابعة تداعيات السيول على أهالي القرية، وتوجيهاته للدكتور مصطفي مدبولي بالاستجابة لجميع مطالب الأسر التى تضررت، وإعادة حياتهم لطبيعتها وبناء منازلهم التي انهارت، كما أعربوا عن سعادتهم بزيارة وزير التنمية المحلية لقريتهم ممثلا عن الحكومة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على سرعة حلها .

عقب ذلك قام اللواء محمود شعراوى برفقه اللواء أشرف عطية بتفقد الوحدات السكنية بطريق العلاقى، والتي تضم 504 وحدات تم تخصيص جزء منها كإيواء عاجل للأسر المتضررة طبقاً لرغباتهم، وخاصة بعد قيام المحافظة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى بتجهيزها بالأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية والمفروشات لاستقبال المواطنين الذين لهم رغبة الإقامة بهذه الوحدات، لحين انتهاء الترميمات أو الإنشاءات لمنازلهم التي تعرضت للإنهيار الجزئى أو الكلى.

كما اطمأن الوزير والمحافظ علي توفير جميع السلع الاساسية والغذائية للمواطنين في تلك الشقق، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة لهم والخبز وأنابيب البوتاجاز، والتى تتعاون فى توفيرها جميع الوزارات المعنية بالحكومة.