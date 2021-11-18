شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 21.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور عادل عبد العظيم-وكيل محافظ مساعد قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك المركزي المصري ، بأن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أغسطس 2021 ارتفاعا بمعدل 11.6% (على أساس سنوي) لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.4 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2020).

وبذلك بلغ إجمالي التحويلات خلال الفترة يناير / أغسطس 2021 نحو 21.4 مليار دولار بزيادة قدرها نحو 2.0 مليار دولار وبمعدل 10.4% مقارنة بالفترة يناير/أغسطس 2020.