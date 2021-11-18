شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للصحة: تطعيم 390 ألف مواطن مصرى يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إنه يتم يوميا تطعيم 390 ألف مواطن مصرى، مؤكدا توافر جميع أنواع اللقاحات فى مصر، حيث إن الدولة دفعت 4.7 مليون دولار للحصول على التطعيمات، بخلاص مصاريف شحن ونقل هذه اللقاحات.



الدكتور عوض تاج الدين والدكتور اشرف حاتم والدكتور طارق صفوت

قال مستشار الرئيس خلال مؤتمر للأمراض الصدرية أقيم فى القاهرة للتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا: "استطعنا عمل اتفاقية لصنع اللقاحات فى مصر، ولدينا جدول زمنى بكمية اللقاحات ومصادرها، كما تم توفير لقاحات كورونا من مرفق كوفاكس والتى تضاف إلى هذه الكمية، ومعظم هذه اللقاحات تم توفيرها فى مختلف محافظات مصر"، مؤكدا ندرس جيدًا احتمالية دخول فئات أخرى للحصول على هذه اللقاحات وجميعنا حريصين على صحة المواطن المصرى وندرس الموضوع بدقة شديدة جدا، ولابد أن يكون اللقاح معتمدا من بلد المنشأ، لاتاحته للمواطنين.

وأضاف، أن جميع الآثار الجانبية التى ظهرت بعد تلقى اللقاح كانت بسيطة جدا، مثل حدوث تكسير بالجسم، وألم مكان الحقن، موضحًا أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية له نفس الآثار الجانبية.