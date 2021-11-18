شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة ولي العهد البريطانى تزرع شتلة فوق سطح أحد المنازل بعزبة خير الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زرعت زوجة ولي العهد البريطاني، الدوقة كاملا شتلة فوق سطح أحد المباني بعزبة خير الله في إطار زيارتها للمنطقة لتفقد مشاريع مجتمعية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب من خلال مبادرات صديقة للبيئة، واستقبلت منطقة عزبة خير الله دوقة كورنوال، كاميلا ، فى إطار جولتها في القاهرة بعد وصولها ظهر اليوم الخميس.

وزارت دوقة كورنوال، كاميلا عزبة خير الله لتفقد مشاريع تمكين المرأة، حيث نجحت النساء فى هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا من خلال إعادة تدوير وصناعة منتجات يمكن بيعها.

وكان فى استقبال الدوقة عدد من أطفال المنطقة، الذين تعمل أمهاتهم في المشاريع المجتمعية، ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة، كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

ويشار إلى أنه تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية فى المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطانى، منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.

وقالت نانسي الأمير، مديرة مكتب البرامج في المجلس الثقافي البريطاني إن دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا تزور عزبة خير الله لتفقد مشاريع يدعمها برنامج "التواصل المناخي لتمكين المرأة والشباب من خلال لعب دور فعال في خدمة مجتمعاتهم بصورة تفيدهم وتفيد غيرهم وذلك من خلال تأمين دخل لهم.





واستمتعت الدوقة لتجارب نسائية وشاهدت مسرحية لسيدات تمكن من قلب حياتهن إلى الأفضل، وذلك أثناء زيارتها لأحد الأسطح المزروعة في إطار مشاريع مبادرة التواصل المناخي- والتى تشتمل على سبع مبادرات -وهو برنامج عالمي يقوم به المركز الثقافي البريطاني لتمكين الشباب والمرأة من خلال توفير تدريبات وفرص تعليم.