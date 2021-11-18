70 غرزة بـ"كتر".. تفاصيل تمزيق طالب وجه زميله "الشرطة المدرسية" في حلوان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حلوان، اليوم الخميس، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمزيق وجه زميله بـ"كتر" داخل مدرسة في حلوان.

وقال المجني عليه في التحقيقات إنه كُلف بالوقوف كـ"شُرطة مدرسية" خلال اليوم الدراسي، وإن المتهم خلال "الفسحة" حاول الصعود إلى الفصل، فمنعه من الصعود.

وأضاف أن المتهم استعان باثنين من زملائه وقيدوه، ثم استل المتهم "كتر" من ملابسه وأصابه بجرح غائر في وجهه حتى تدخل المدرسين ونقلوه للمستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة حلوان إخطارًا من المستشفى العام باستقبال الطالب سيف طارق مصاب بجرح غائر في الوجه، وتلقى الرعاية الطبية اللازمة وباجراء جراحة تجميلة له في الوجه باجمالي 70 غرزة.

انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب خلاف بين المتهم والضحية فأخرج الأول "كتر" وأصاب زميله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر المحضر رقم 2685 لسنة 2021.