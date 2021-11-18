السجن 3 سنوات لشقيقين بتهمة تهريب المهاجرين لإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لشقيقين بتهمة تهريب مهاجرين بجوازات سفر مزورة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاتة.

كشفت أمر الإحالة قيام المتهمين "طارق. ا|، 50 سنة، سائق، وشقيقه "محمد" بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة بتأسيس وتنظيم وإدارة وآخر مجهول جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل فى استقطاب الأول للمهاجرين والاتفاق على المبالغ المالية والتحصل على جوازات سفرهم ويقتصر دور الثاني والآخر المجهول على اصطناع المستندات اللازمة للتهريب من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ400 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات شروعهما وآخر مجهول في تدبير انتقال المهاجرين رشا السعيد وملك عبد الرؤوف ويوسف عبد الرؤوف وسما عبد الرؤوف بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو ضبط المهاجرين.

وأكدت التحقيقات اشتراكهما وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة إيطاليا واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم للاحتجاج بما ورد بها من بيانات مع علمهم بتزويرها.