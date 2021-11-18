رفع درجة الاستعداد لتأمين زيارة الأمير تشارلز وزوجته للأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عززت قوات الأمن بالجيزة انتشارها بمنطقة الأهرامات؛ لتأمين زيارة الأمير تشارلز وزوجته، اليوم الخميس.

اللواء سامح الحميلي ميدر قطاع الغرب تفقد القوات المشاركة في عملية التأمين تنسيقا مع شرطة السياحة والآثار وبمشاركة فرقة الهرم بقيادة العميد أحمد الوتيدي.

الأمير تشارلز أمير ويلز وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، وصلا مطار القاهرة الدولى ظهر اليوم قادمين من عمان في زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين.

تعد هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها ولي العهد البريطاني وقرينته إلى خارج البلاد، منذ تفشي جائحة كورونا الوبائية فى العالم.